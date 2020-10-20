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  3. 20 Ekim 2020 12:55

Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza Galatasaray kanca attı!

Süper Lig'de yeni sezona damgasını vuran takım yaptığı transferlerle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerde hedef şampiyonluk ipini göğüslemek.

Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza Galatasaray kanca attı!

Süper Lig'de yeni sezona damgasını vuran takım yaptığı transferlerle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerde hedef şampiyonluk ipini göğüslemek.

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Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza Galatasaray kanca attı!

Sportif direktör Emre Belözoğlu ile yoğun bir transfer dönemi geçiren Kanarya, şampiyonluğun favorisi haline geldi.

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Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza Galatasaray kanca attı!

Gökhan Gönül, Sosa, Caner Erkin gibi Süper Lig'in tecrübeli isimlerini kadrosuna katarken, Avrupa'da da kendini kanıtlamış Samatta, Perotti ve Pelkas gibi yıldız oyuncuları da kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza Galatasaray kanca attı!

Birçok ismi alan sarı lacivertli ekipte Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Frey, Zanka, Isla, Tolgay Arslan ve Mevlüt gibi isimlerle de yollar ayrıldı.

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