Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza Galatasaray kanca attı!
Süper Lig'de yeni sezona damgasını vuran takım yaptığı transferlerle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerde hedef şampiyonluk ipini göğüslemek.
Süper Lig'de yeni sezona damgasını vuran takım yaptığı transferlerle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerde hedef şampiyonluk ipini göğüslemek.
Sportif direktör Emre Belözoğlu ile yoğun bir transfer dönemi geçiren Kanarya, şampiyonluğun favorisi haline geldi.
Gökhan Gönül, Sosa, Caner Erkin gibi Süper Lig'in tecrübeli isimlerini kadrosuna katarken, Avrupa'da da kendini kanıtlamış Samatta, Perotti ve Pelkas gibi yıldız oyuncuları da kadrosuna kattı.