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  3. 22 Mayıs 2018 13:10

Fenerbahçe'den ayrılması muhtemel 11 isim

Fenerbahçe'den ayrılması muhtemel 11 isim

Performansından memnun kalınmayan isimlerin yanı sıra satış potansiyeli olan oyuncular ile de önümüzdeki sezon yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivert kulüp, bir anlamda kadrosundan 11 oyuncuya da veda edecek.


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Fenerbahçe'den ayrılması muhtemel 11 isim

CARLOS KAMENI
Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan Kameni'nin sözleşmesi devam etse de önümüzdeki sezon takımda kalmasına mucize gözüyle bakılıyor. Takımdaki satış potansiyeli olan oyunculardan biri olan Kameni'nin Çin ve Katar opsiyonları bulunuyor.


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Fenerbahçe'den ayrılması muhtemel 11 isim

MARTIN SKRTEL
Fenerbahçe'nin önemli futbolcularından biri olan Skrtel, 33 yaşında. Sarı-lacivertli kulüp, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Skrtel için tüm alternatif opsiyonları değerlendirecek.


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Fenerbahçe'den ayrılması muhtemel 11 isim

ROMAN NEUSTADTER
Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana performansıyla istikrarı sağlayamayan Neustadter için 2018 Dünya Kupası büyük avantaj olacak. Fenerbahçe, Roman Neustadter için gelen tüm teklifleri değerlendirecek.


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