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  4. Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı! İşte Jesus'un olmazsa olmazlar listesi

Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı! İşte Jesus'un olmazsa olmazlar listesi

Sarı-Lacivertliler, 1 Temmuz’da başlayacak Avusturya kampına kadar en az 1 yıldıza daha imza attırmak istiyor. Yönetim, golcü ve orta saha takviyelerini bitirmek için gece gündüz çalışıyor.

Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı! İşte Jesus'un olmazsa olmazlar listesi - Resim: 1

Sarı-Lacivertliler, 1 Temmuz’da başlayacak Avusturya kampına kadar en az 1 yıldıza daha imza attırmak istiyor. Yönetim, golcü ve orta saha takviyelerini bitirmek için gece gündüz çalışıyor. 

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Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı! İşte Jesus'un olmazsa olmazlar listesi - Resim: 2

Fanatik gazetesinin haberine göre forvette gündeme yeni bir isim girdi: Mariano Diaz... Menacer Aranda, oyuncusunun Real Madrid’den ayrılacağını yazdı. Fenerbahçe’nin Mariano için 4 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı! İşte Jesus'un olmazsa olmazlar listesi - Resim: 3

Orta sahada öncelik iki Portekizli’den birine imza attırmak. Real Betis ile William Carvalho pazarlığı kıran kırana devam ediyor. Diğer aday olan Danilo Pereira için PSG ve oyuncu ile görüşmeler sürüyor.

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Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı! İşte Jesus'un olmazsa olmazlar listesi - Resim: 4

İspanyol asıllı Dominikli forvet, 2018’den beri Real Madrid forması giyiyor. Ancak bir türlü forma şansı bulamayan Mariano, Real’den ayrılma kararı aldı.

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