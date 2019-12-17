Fenerbahçe'den devre arası transfer sürprizi
Sivasspor maçında Sadık'ın sakatlanması Fenerbahçe'de moralleri bozdu. Adil Rami ve Zanka'nın hayal kırıklığı yaşatan performansı sonucu teknik heyet yönetimden, devre arasında savunmaya bir takviye yapmasını istedi. Sportif direktör Co
Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Süper Lig lideri Sivasspor'a konuk oldu.
Sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, karşılaşmada Sadık Çiftpınar'ı da kaybetti.
SEZONU KAPATTI! Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta Sadık Çiftpınar talihsiz bir sakatlık yaşadı.