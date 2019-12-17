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  3. 17 Aralık 2019 12:01

Fenerbahçe'den devre arası transfer sürprizi

Sivasspor maçında Sadık'ın sakatlanması Fenerbahçe'de moralleri bozdu. Adil Rami ve Zanka'nın hayal kırıklığı yaşatan performansı sonucu teknik heyet yönetimden, devre arasında savunmaya bir takviye yapmasını istedi. Sportif direktör Co

Fenerbahçe'den devre arası transfer sürprizi

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Süper Lig lideri Sivasspor'a konuk oldu.

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Fenerbahçe'den devre arası transfer sürprizi

Sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, karşılaşmada Sadık Çiftpınar'ı da kaybetti.

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Fenerbahçe'den devre arası transfer sürprizi

SEZONU KAPATTI! Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta Sadık Çiftpınar talihsiz bir sakatlık yaşadı.

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Fenerbahçe'den devre arası transfer sürprizi

Sadık, Sivassporlu rakibi ile grdiği mücadele sırasında dizinden sakatlandı. Dizini tutan Sadık, değişiklik istedi.

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