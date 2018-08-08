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  3. 08 Ağustos 2018 15:55

Fenerbahçe'den Diouf atağı

Fenerbahçe'den Diouf atağı

Sportif Direktör Comolli önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Premier Lig'den düşen Stoke City ile Championship'te oynamak istemeyen Senegalli golcü Mame Biram Diouf için İngilizlerin kapısını çaldı.


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Fenerbahçe'den Diouf atağı

Fenerbahçe, Diouf için satın alma opsiyonu ile birlikte kiralama teklifinde bulundu. Stoke'un İngiltere'de transferin kapanacağı yarın gece 00:00'a kadar kararını bildirmesi bekleniyor.


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Fenerbahçe'den Diouf atağı

SOW İKNA ETTİ

Stoke City'den ayrılmayı kafasına koyan Senegal Aslanı Diouf'un, vatandaşı Moussa Sow'dan Fenerbahçe hakkında olumlu bilgiler aldığı öğrenildi.


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Fenerbahçe'den Diouf atağı

Sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında mücadele edecek olmasının da deneyimli golcüyü etkilediği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi.


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