Fenerbahçe'den Diouf atağı
Sportif Direktör Comolli önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Premier Lig'den düşen Stoke City ile Championship'te oynamak istemeyen Senegalli golcü Mame Biram Diouf için İngilizlerin kapısını çaldı.
Fenerbahçe, Diouf için satın alma opsiyonu ile birlikte kiralama teklifinde bulundu. Stoke'un İngiltere'de transferin kapanacağı yarın gece 00:00'a kadar kararını bildirmesi bekleniyor.
SOW İKNA ETTİ
Stoke City'den ayrılmayı kafasına koyan Senegal Aslanı Diouf'un, vatandaşı Moussa Sow'dan Fenerbahçe hakkında olumlu bilgiler aldığı öğrenildi.