Fenerbahçe'den Michael Frey sürprizi !

Bickel, Fenerbahçeli idarecilerle önceki gün Frey için bir araya geldiklerini ve anlaştıklarını açıklayarak, transfer için son kararı sarı-lacivertli kulübün vereceğini dile getirdi. Bickel, "24 saat içinde kesinleşmesini bekliyoruz ki biz de transfer yapabilelim" ifadelerini kullandı.

