Fenerbahçe'den Michael Frey sürprizi !
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor..
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.
Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertlilerin Zürih'in golcüsü Michael Frey'le de ilgilendiği ortaya çıktı.
İsviçre'de yayın yapan www.sport.ch, görüşmelerle ilgili detaylı bilgi verirken, Zürih Sportif Direktörü Thomas Bickel, taraftar arasında temas kurulduğunu doğruladı.