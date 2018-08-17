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  3. 17 Ağustos 2018 14:45

Fenerbahçe'den Michael Frey sürprizi !

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor..

Fenerbahçe'den Michael Frey sürprizi !

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

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Fenerbahçe'den Michael Frey sürprizi !

Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertlilerin Zürih'in golcüsü Michael Frey'le de ilgilendiği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'den Michael Frey sürprizi !

İsviçre'de yayın yapan www.sport.ch, görüşmelerle ilgili detaylı bilgi verirken, Zürih Sportif Direktörü Thomas Bickel, taraftar arasında temas kurulduğunu doğruladı.

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Fenerbahçe'den Michael Frey sürprizi !

Bickel, Fenerbahçeli idarecilerle önceki gün Frey için bir araya geldiklerini ve anlaştıklarını açıklayarak, transfer için son kararı sarı-lacivertli kulübün vereceğini dile getirdi. Bickel, "24 saat içinde kesinleşmesini bekliyoruz ki biz de transfer yapabilelim" ifadelerini kullandı.

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