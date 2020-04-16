Fenerbahçe'den Galatasaray'a giden oyuncular yok oluyor!
Fenerbahçe ile özdeşleşen veya daha önce sarı-lacivertlilerde oynamış isimlerin Cim-Bom forması altında hayal kırıklığı yaratması, aslında yeni bir durum değil...
Fenerbahçe ile özdeşleşen veya daha önce sarı-lacivertlilerde oynamış isimlerin Cim-Bom forması altında hayal kırıklığı yaratması, aslında yeni bir durum değil...
HASAN VEZİR Bu furya Hasan Vezir'le başlamıştı. 1989'da büyük infial yaratan transfer sonrası Fenerbahçe'den sarı-kırmızılılara gelen golcü futbolcu, burada verimli olamamıştı.
HAİM REVİVO 2003'te ise Fenerbahçe'de gözden düşünce Galatasaray'a transfer olan Revivo'da benzer bir durum yaşanmıştı. İlk maçına hat-trickle başlayıp taraftarı umutlandırsa da, hayal kırıklığıyla takımdan ayrıldı.