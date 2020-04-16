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  3. 16 Nisan 2020 12:55

Fenerbahçe'den Galatasaray'a giden oyuncular yok oluyor!

Fenerbahçe ile özdeşleşen veya daha önce sarı-lacivertlilerde oynamış isimlerin Cim-Bom forması altında hayal kırıklığı yaratması, aslında yeni bir durum değil...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a giden oyuncular yok oluyor!

Fenerbahçe ile özdeşleşen veya daha önce sarı-lacivertlilerde oynamış isimlerin Cim-Bom forması altında hayal kırıklığı yaratması, aslında yeni bir durum değil...

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a giden oyuncular yok oluyor!

HASAN VEZİR Bu furya Hasan Vezir'le başlamıştı. 1989'da büyük infial yaratan transfer sonrası Fenerbahçe'den sarı-kırmızılılara gelen golcü futbolcu, burada verimli olamamıştı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a giden oyuncular yok oluyor!

HAİM REVİVO 2003'te ise Fenerbahçe'de gözden düşünce Galatasaray'a transfer olan Revivo'da benzer bir durum yaşanmıştı. İlk maçına hat-trickle başlayıp taraftarı umutlandırsa da, hayal kırıklığıyla takımdan ayrıldı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a giden oyuncular yok oluyor!

ELVİR BALİÇ Eski Fenerbahçeli Baliç için de durum farklı olmadı. Fenerbahçe'den rekor transferle Real Madrid'e giden ve daha sonra Rayo Vallecano'da kiralanan Baliç, Galatasaray formasıyla hiçbir zaman Fenerbahçe performansına ulaşamadı.

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