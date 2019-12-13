Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı
Yaz transfer döneminde birden fazla futbolcu için kıyasıya transfer rekabetine giren Fenerbahçe ve Galatasaray, devre arasında da karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ünlü sol bek için gi
Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ediyor.
Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.