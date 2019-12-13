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  3. 13 Aralık 2019 11:10

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı

Yaz transfer döneminde birden fazla futbolcu için kıyasıya transfer rekabetine giren Fenerbahçe ve Galatasaray, devre arasında da karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ünlü sol bek için gi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ediyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı

Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı, "Yaklaşan transfer dönemiyle ilgili de konuşmam gerekirse; önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz.

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