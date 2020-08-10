Fenerbahçe'den Galatasaray'ın eski yıldızına kanca
Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de transferler üst üste geldi.
Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de transferler üst üste geldi.
Erol Bulut, FB TV'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin büyük bir kulübünde teknik direktör olmak kolay değil. Hedeflerimin bilincindeyim. İnşallah umduğumuz, istediğimiz, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu kazandırma mutluluğunu yaşarız." ifadelerini kullanmıştı.