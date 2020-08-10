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  3. 10 Ağustos 2020 00:22

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın eski yıldızına kanca

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de transferler üst üste geldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın eski yıldızına kanca

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de transferler üst üste geldi.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'ın eski yıldızına kanca

Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Kanarya, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'ın eski yıldızına kanca

Erol Bulut, FB TV'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin büyük bir kulübünde teknik direktör olmak kolay değil. Hedeflerimin bilincindeyim. İnşallah umduğumuz, istediğimiz, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu kazandırma mutluluğunu yaşarız." ifadelerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'ın eski yıldızına kanca

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe bir transfer bombasını daha patlatmak üzere...

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