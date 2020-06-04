Fenerbahçe'den ikinci transfer! İsmail Yüksek sonrası...
12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar, transferde hummalı bir operasyon yürütüyor.
12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar, transferde hummalı bir operasyon yürütüyor.
Maliyetli isimlerden daha çok genç ve potansiyelli isimlere yönelme kararı alan Fenerbahçe yönetimi bir süredir hedefteki isimlerle temaslarını sürdürüyordu.
İlk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler gençlik operasyonunda ilk kıvılcımı başlatmıştı.