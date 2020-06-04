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  3. 04 Haziran 2020 13:00

Fenerbahçe'den ikinci transfer! İsmail Yüksek sonrası...

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar, transferde hummalı bir operasyon yürütüyor.

Fenerbahçe'den ikinci transfer! İsmail Yüksek sonrası...

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar, transferde hummalı bir operasyon yürütüyor.

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Fenerbahçe'den ikinci transfer! İsmail Yüksek sonrası...

Maliyetli isimlerden daha çok genç ve potansiyelli isimlere yönelme kararı alan Fenerbahçe yönetimi bir süredir hedefteki isimlerle temaslarını sürdürüyordu.

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Fenerbahçe'den ikinci transfer! İsmail Yüksek sonrası...

İlk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler gençlik operasyonunda ilk kıvılcımı başlatmıştı.

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Fenerbahçe'den ikinci transfer! İsmail Yüksek sonrası...

Bu hedef kapsamında görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe bir genç yıldız adayıyla daha her konuda anlaşma sağladı.

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