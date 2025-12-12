Fenerbahçe'den Norveç deplasmanında farklı galibiyet

Fenerbahçe, 5'inci dakikada öne geçti. Nene'nin savunma arasına attığı topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 18'inci dakikada Brann, 10 kişi kaldı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen En Nesyri, Helland'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Helland son adam olması sebebiyle direkt olarak kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.