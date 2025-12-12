Fenerbahçe'den Norveç deplasmanında farklı galibiyet
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç deplasmanında Brann'ı 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11'e yükseltti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Norveç ekibi Brann'a konuk oldu. Brann Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayan mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod düdük çaldı. Willy Delajod'ın yardımcılıklarını ise Erwan Finjean ve Valentin Evrard üstlendi.
Ev sahibi Brann maça "Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Sorensen, Kornvig, Pedersen, Mathisen, Castro, Holm" ilk 11'iyle başladı.
Konuk Fenerbahçe ise "Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, En Nesyri" ilk 11'iyle sahada yer aldı.
Fenerbahçe, 5'inci dakikada öne geçti. Nene'nin savunma arasına attığı topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 18'inci dakikada Brann, 10 kişi kaldı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen En Nesyri, Helland'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Helland son adam olması sebebiyle direkt olarak kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.