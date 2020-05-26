Fenerbahçe'den sürpriz takas planı!
Göztepe'de futbolcular muhtemelen 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan lig hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürerken yöneticiler de gelecek sezonun transfer çalışmalarını yapıyor.
Sarı-kırmızılılar teknik direktör İlhan Palut'un da onayını alarak Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Miha Zajc için İstanbul ekibinin kapısını çaldı.
10 numara pozisyonunda forma giyen ancak yolların ayrılması beklenen Marcio Mossoro'nun yerine düşünülen Zajc için Göztepe kiralama teklifinde bulundu.
Sarı-lacivertli ekipte önümüzdeki sezon planlamasında yer almayan Sloven oyuncunun menajeriyle de görüşmeler yapıldı.