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  3. 26 Mayıs 2020 22:01

Fenerbahçe'den sürpriz takas planı!

Göztepe'de futbolcular muhtemelen 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan lig hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürerken yöneticiler de gelecek sezonun transfer çalışmalarını yapıyor.

Fenerbahçe'den sürpriz takas planı!

Sarı-kırmızılılar teknik direktör İlhan Palut'un da onayını alarak Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Miha Zajc için İstanbul ekibinin kapısını çaldı.

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Fenerbahçe'den sürpriz takas planı!

10 numara pozisyonunda forma giyen ancak yolların ayrılması beklenen Marcio Mossoro'nun yerine düşünülen Zajc için Göztepe kiralama teklifinde bulundu.

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Fenerbahçe'den sürpriz takas planı!

Sarı-lacivertli ekipte önümüzdeki sezon planlamasında yer almayan Sloven oyuncunun menajeriyle de görüşmeler yapıldı.

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Fenerbahçe'den sürpriz takas planı!

Rusya'dan Krasnodar ekibinin de ilgilendiği Zajc için Fenerbahçe'den takas teklifi geldi.

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