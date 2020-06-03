Fenerbahçe'den transfer atağı! Listede 5 yerli var

Fenerbahçe'de transfer için çalışmalar sürüyor... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, bir yandan maliyeti düşük veya bonservissiz isimleri kadrosuna katma çalışmalarını yürütürken, bir yandan da takımın yaş ortalaması düşürecek yetenekli yerli isimleri listesine aldı.