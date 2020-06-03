Fenerbahçe'den transfer atağı! Listede 5 yerli var
Fenerbahçe'de transfer için çalışmalar sürüyor... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, bir yandan maliyeti düşük veya bonservissiz isimleri kadrosuna katma çalışmalarını yürütürken, bir yandan da takımın yaş ortalaması düşürecek yetenekli yerli isimleri listesine aldı.
Fenerbahçe'de transfer için çalışmalar sürüyor... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, bir yandan maliyeti düşük veya bonservissiz isimleri kadrosuna katma çalışmalarını yürütürken, bir yandan da takımın yaş ortalaması düşürecek yetenekli yerli isimleri listesine aldı.
Sezonun sona ermesiyle beraber aktif futbol kariyerini sonlandırarak sarı-lacivertlilerin sportif direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, şimdiden çalışmalara başladı.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'nin hedefindeki isimler, Alanyaspor'dan Onur Bulut, Manisaspor'dan Bilal Budak, Bucaspor'dan Barış Tensi, Belediye Derince'den Yiğit Ali Bayrak ve 24 Erzincan'dan Muhammed Kerem Aktürkoğlu. İşte bu isimlere dair önemli bilgiler...