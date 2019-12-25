Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Türkiye'ye gelmeye hazır...
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ilerleyen haftalarda gösterdiği inişli çıkışlı performansla 16 hafta sonunda zirvenin 6 puan gerisinde 4. sırada yer alan Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı.
Devre arası transfer dönemine sayılı günler kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlanmaya başladı. Sarı lacivertliler, Ricardo Rodrigues transferinden sonra bir transferde daha mutlu sona çok yaklaştı.
Sarı-lacivertliler Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı alınan galibiyetin ardından şampiyonluk şarkıları da söylenmeye başladı.
Camiada derbi galibiyeti yankılanırken yönetim bir yandan coşkuyla galibiyeti kutlarken, bir yandan da taraftarına dev bir transfer müjdesini vermenin hazırlıklarını yapıyor.