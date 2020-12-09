Fenerbahçe'den transfer harekatı

"FENERBAHÇE'DE HER ZAMAN TRANSFER OLACAKTIR" Fotomaç Gazetesi'nin düzenlediği Süper Lig'in en iyileri töreninde açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Kişiler önemlidir, camiaları büyük yapan değerlerdir. Burada çok değerli başkanlarımız var. Bizler gücümüzü bulunduğumuz kulübün gücünden alıyoruz. Fenerbahçe ya da diğer büyük takımlarda her zaman transfer olacaktır.