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  3. 09 Aralık 2020 10:15

Fenerbahçe'den transfer harekatı

Süper Lig'de 2020/2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den transfer harekatı

Sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

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Fenerbahçe'den transfer harekatı

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Kanarya, ocak ayında eksik görülen yerleri güçlendirmeyi planlıyor.

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Fenerbahçe'den transfer harekatı

Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde transferle ilgili konuşmuştu.

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Fenerbahçe'den transfer harekatı

"FENERBAHÇE'DE HER ZAMAN TRANSFER OLACAKTIR" Fotomaç Gazetesi'nin düzenlediği Süper Lig'in en iyileri töreninde açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Kişiler önemlidir, camiaları büyük yapan değerlerdir. Burada çok değerli başkanlarımız var. Bizler gücümüzü bulunduğumuz kulübün gücünden alıyoruz. Fenerbahçe ya da diğer büyük takımlarda her zaman transfer olacaktır.

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