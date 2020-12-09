Fenerbahçe'den transfer harekatı
Süper Lig'de 2020/2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Kanarya, ocak ayında eksik görülen yerleri güçlendirmeyi planlıyor.
Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde transferle ilgili konuşmuştu.
"FENERBAHÇE'DE HER ZAMAN TRANSFER OLACAKTIR" Fotomaç Gazetesi'nin düzenlediği Süper Lig'in en iyileri töreninde açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Kişiler önemlidir, camiaları büyük yapan değerlerdir. Burada çok değerli başkanlarımız var. Bizler gücümüzü bulunduğumuz kulübün gücünden alıyoruz. Fenerbahçe ya da diğer büyük takımlarda her zaman transfer olacaktır.