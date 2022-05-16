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Fenerbahçeliler, Trabzonsporlulara saldırdı, Marmaray savaş alanına döndü

Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçe taraftarları, Marmaray'da 3 Trabzonspor taraftarına linç girişiminde bulundu. Söğütlüçeşme durağında birçok Fenerbahçeli taraftarın saldırıda bulunduğu Trabzonsporlular trenden kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Fenerbahçeliler, Trabzonsporlulara saldırdı, Marmaray savaş alanına döndü - Resim: 1

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'ndaki bakım nedeniyle Altay ile oynayacağı maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynamayı talep etmişti.

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Fenerbahçeliler, Trabzonsporlulara saldırdı, Marmaray savaş alanına döndü - Resim: 2

İstanbul'da oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlar, Marmaray'da Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarıyla karşılaştı. Söğütlüçeşme durağı bir anda savaş alanına döndü.

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Fenerbahçeliler, Trabzonsporlulara saldırdı, Marmaray savaş alanına döndü - Resim: 3

Fenerbahçe taraftarının arasında kalan 3 Trabzonsporlu saldırıya uğradı. Bazı sarı-lacivertli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalıştı ancak gözü dönmüş grup, bordo-mavili taraftarları tekme tokat dövdü. 

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Fenerbahçeliler, Trabzonsporlulara saldırdı, Marmaray savaş alanına döndü - Resim: 4

Can havliyle kendilerini trenden atmayı başaran Trabzonsporlular, istasyonda bekleme yerinin kullanılmayan kısmına doğru kaçtı.

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