Fenerbahçeliler, Trabzonsporlulara saldırdı, Marmaray savaş alanına döndü
Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçe taraftarları, Marmaray'da 3 Trabzonspor taraftarına linç girişiminde bulundu. Söğütlüçeşme durağında birçok Fenerbahçeli taraftarın saldırıda bulunduğu Trabzonsporlular trenden kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'ndaki bakım nedeniyle Altay ile oynayacağı maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynamayı talep etmişti.
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İstanbul'da oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlar, Marmaray'da Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarıyla karşılaştı. Söğütlüçeşme durağı bir anda savaş alanına döndü.
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Fenerbahçe taraftarının arasında kalan 3 Trabzonsporlu saldırıya uğradı. Bazı sarı-lacivertli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalıştı ancak gözü dönmüş grup, bordo-mavili taraftarları tekme tokat dövdü.
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Can havliyle kendilerini trenden atmayı başaran Trabzonsporlular, istasyonda bekleme yerinin kullanılmayan kısmına doğru kaçtı.
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