Fenerbahçelilerin yeni yengesi Nanna Marie!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka'nın kız arkadaşı Nanna Marie, sarı lacivertli forma ile poz verdi. Fenerbahçe'nin 5-0 kazandığı Gazişehir Gaziantep maçında Kadıköy'de olan Nanna Marie'nin pozları sosyal medyayı salladı. İşte Fenerb
Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka'nın kız arkadaşı Nanna Marie, sarı lacivertli forma ile poz verdi. Fenerbahçe'nin 5-0 kazandığı Gazişehir Gaziantep maçında Kadıköy'de olan Nanna Marie'nin pozları sosyal medyayı salladı.