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Fenerbahçe'nin 6 isimlik transfer listesi belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına Portekizli teknik adam Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde bek, kanat ve forvet mevkilerine transfer yapılması amaçlanıyor. Harekat için düğmeye basan Kanarya'da 3 mevki için 6 aday bulunuyor.

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Yeni sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonu 4 koldan devam ediyor.

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Alexander Sörloth'un babasından gelen açıklama, Norveçli golcü için umutları artırdı. Onyekuru da Fenerbahçe'ye teklif edildi. İşte transferde son durum...

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İŞTE PEREIRA'NIN SÜRPRİZLERLE DOLU LİSTESİ...

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