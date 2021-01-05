Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti o maça yetişecek mi?
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti sahalara ne zaman dönecek? Diego Perotti hakkında gelen son dakika bilgisine göre takımla çalışmalara başladı. Peki Diego Perotti, haftaya oynanacak olan zorlu Alanyaspor maçına yetişecek mi?
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti sahalara ne zaman dönecek? Diego Perotti hakkında gelen son dakika bilgisine göre takımla çalışmalara başladı. Peki Diego Perotti, haftaya oynanacak olan zorlu Alanyaspor maçına yetişecek mi?
DİEGO PEROTTİ NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?
Sarı-Lacivertli takımda oynadığı maçlarda taraftarın beğenisini toplayan Arjantinli Diego Perotti hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
DİEGO PEROTTİ OYNADIĞI MAÇLARDA TARAFTARIN BEĞENİSİNİ TOPLAMIŞTI
Diego Perotti, oynadığı maçlarda attığı gollerle Fenerbahçe'ye önemli puanlar kazandırdı. Diego Perotti bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 gole imza attı.