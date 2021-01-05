  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Ocak 2021 09:46

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti o maça yetişecek mi?

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti sahalara ne zaman dönecek? Diego Perotti hakkında gelen son dakika bilgisine göre takımla çalışmalara başladı. Peki Diego Perotti, haftaya oynanacak olan zorlu Alanyaspor maçına yetişecek mi?

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti o maça yetişecek mi?

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti sahalara ne zaman dönecek? Diego Perotti hakkında gelen son dakika bilgisine göre takımla çalışmalara başladı. Peki Diego Perotti, haftaya oynanacak olan zorlu Alanyaspor maçına yetişecek mi?

1/ 7
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti o maça yetişecek mi?

DİEGO PEROTTİ NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?
Sarı-Lacivertli takımda oynadığı maçlarda taraftarın beğenisini toplayan Arjantinli Diego Perotti hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

2/ 7
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti o maça yetişecek mi?

DİEGO PEROTTİ OYNADIĞI MAÇLARDA TARAFTARIN BEĞENİSİNİ TOPLAMIŞTI
Diego Perotti, oynadığı maçlarda attığı gollerle Fenerbahçe'ye önemli puanlar kazandırdı. Diego Perotti bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 gole imza attı.

3/ 7
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti o maça yetişecek mi?

En son Beşiktaş derbisinde forma giyen Diego Perotti bu 1 aydır sahalardan uzak kaldı. Bu sürede toplamda 6 maç kaçırmış olan Arjantinli yıldız tam olarak istenileni veremedi.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM