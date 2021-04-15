Fenerbahçe'nin Boupendza transferine Galatasaray engeli
Süper Lig'de Hatayspor ile 18 gol atan ve gol krallığı yarışında zirvede bulunan Aaron Boupendza'nın gelecek sezon hangi takımda oynayacağı büyük merak konusu.
Süper Lig'de Hatayspor ile 18 gol atan ve gol krallığı yarışında zirvede bulunan Aaron Boupendza'nın gelecek sezon hangi takımda oynayacağı büyük merak konusu.
Devre arası transfer döneminde Rusya'nın Krasnodar takımına gitmek istemeyince Hatay'da kalan Aaron Boupendza'nın ismi uzun bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu. Gabon'dan gelen son haberlere göre Boupendza, şimdi de Galatasaray'ın radarında...
FALCAO YERİNE BOUPENDZA...
Gabon basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın gelecek sezon Radamel Falcao yerine Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmak istediği ve transfer listesinin ilk sırasında golcü futbolcunun bulunduğu belirtildi.
'BÖYLE OLACAĞINI KİM TAHMİN EDERDİ?'
Boupendza için Gabon Media Time'da çıkan değerlendirmede ''Onun böyle bir futbolcu olacağına kim ihtimal verebilirdi? Gabon'un yaramaz çocuğu olarak çıktı, performansından daha çok disiplinsiz hareketleri ile gündem oldu.