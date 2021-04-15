Fenerbahçe'nin Boupendza transferine Galatasaray engeli

'BÖYLE OLACAĞINI KİM TAHMİN EDERDİ?'

Boupendza için Gabon Media Time'da çıkan değerlendirmede ''Onun böyle bir futbolcu olacağına kim ihtimal verebilirdi? Gabon'un yaramaz çocuğu olarak çıktı, performansından daha çok disiplinsiz hareketleri ile gündem oldu.