Fenerbahçe'nin devre arası transfer listesi hazır

Hem takıma dahil ettiği hem de takımdan gönderdiği isimlerle yaz transfer dönemine damga vuran Kanarya, Valbuena, Skrtel, Neustadter, Eljif Elmas, Mehmet Topal Diego Reyes, Şener Özbayraklı, Roberto Soldado, İsmail Köybaşı, Carlos Kameni, Andre Ayew, Yassine Benzia ve Islam Slimani ile yollarını ayırdı.