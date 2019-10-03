Fenerbahçe'nin devre arası transfer listesi hazır
Ara transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, transfer listesini Comolli'ye verdi. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen sarı lacivertli yönetim, Yanal'ın transfer raporuna onay verdi. .
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezona bambaşka bir kadroya giriş yaptı.
Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle ağır eleştirilere maruz kalan sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde yoğun bir dönem geçirdi.
Hem takıma dahil ettiği hem de takımdan gönderdiği isimlerle yaz transfer dönemine damga vuran Kanarya, Valbuena, Skrtel, Neustadter, Eljif Elmas, Mehmet Topal Diego Reyes, Şener Özbayraklı, Roberto Soldado, İsmail Köybaşı, Carlos Kameni, Andre Ayew, Yassine Benzia ve Islam Slimani ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertliler ayrıca İsviçreli futbolcu Michael Frey'i Freiburg'a, sezon başında takıma dahil edilen Allahyar'ı İstanbulspor'a, Barış Alıcı ve Oğuz Kaan Güçtekin'i Çaykur Rizespor'a, Berke Özer'i Westerlo'ya, Abdulcebrail Akbulut'u BB Erzurumspor'a ve Yusuf Mert Tunç'u Boluspor'a kiraladı.