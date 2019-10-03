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  3. 03 Ekim 2019 11:40

Fenerbahçe'nin devre arası transfer listesi hazır

Ara transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, transfer listesini Comolli'ye verdi. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen sarı lacivertli yönetim, Yanal'ın transfer raporuna onay verdi. .

Fenerbahçe'nin devre arası transfer listesi hazır

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezona bambaşka bir kadroya giriş yaptı.

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Fenerbahçe'nin devre arası transfer listesi hazır

Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle ağır eleştirilere maruz kalan sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde yoğun bir dönem geçirdi.

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Fenerbahçe'nin devre arası transfer listesi hazır

Hem takıma dahil ettiği hem de takımdan gönderdiği isimlerle yaz transfer dönemine damga vuran Kanarya, Valbuena, Skrtel, Neustadter, Eljif Elmas, Mehmet Topal Diego Reyes, Şener Özbayraklı, Roberto Soldado, İsmail Köybaşı, Carlos Kameni, Andre Ayew, Yassine Benzia ve Islam Slimani ile yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe'nin devre arası transfer listesi hazır

Sarı-lacivertliler ayrıca İsviçreli futbolcu Michael Frey'i Freiburg'a, sezon başında takıma dahil edilen Allahyar'ı İstanbulspor'a, Barış Alıcı ve Oğuz Kaan Güçtekin'i Çaykur Rizespor'a, Berke Özer'i Westerlo'ya, Abdulcebrail Akbulut'u BB Erzurumspor'a ve Yusuf Mert Tunç'u Boluspor'a kiraladı.

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