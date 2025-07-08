Fenerbahçe'nin ''Duran Emmi'' paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yaz transfer dönemindeki suskunluğunu Jhon Duran'ın imzasıyla bozan Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Yeni transferi için Kurtlar Vadisi temalı bir video paylaşan sarı - lacivertliler, ünlü oyuncu Kurtuluş Şakirağaoğlu'na da yer verdi.