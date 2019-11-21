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  3. 21 Kasım 2019 02:05

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'den sarsan sözler

Fenerbahçe'nin bir döneme damga vuran başkanı Ali Şen'den olay yaratan Ali Koç açıklaması geldi. Şen "Bu sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç'la devam edeceklerini sanmıyorum." dedi. .

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'den sarsan sözler

İşte eski başkan Ali Şen'in spor basınına bomba gibi düşen o sözler:

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Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'den sarsan sözler

"Şimdi Ali Koç, geçen sezon basketbol iyi, futbol çok kötü. Bu sezon basketbol çok kötü, futbol iyi derken mağlup oluyorsun. İstediğiniz gibi bir türlü olmuyor. Şampiyonluk şart.

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Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'den sarsan sözler

Taraftarlar geçen sezon bütün tribünleri doldurdu. Bu sezon en zor anlarda yine doldurdu. Fenerbahçe taraftarlarını çok iyi tanıyan biri olarak, bu sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç'la devam edeceklerini sanmıyorum."

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Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'den sarsan sözler

"Gün gelecek Fenerbahçe'nin başında bir Çinli, bir Arap ya da bir Rus oturacak" Türk futbolunun an itibarıyla en büyük sıkıntısı kulüplerin içinde bulunduğu mali çıkmaz. Salt 4 büyük kulübün 11 milyar liraya yakın borcu var. Her geçen sezon da bu borç miktarı artıyor.

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