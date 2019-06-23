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  3. 23 Haziran 2019 15:05

Fenerbahçe'nin golcüsü Devid'den

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Deivid de Souza, sarı lacivertlilerin aradığı golcüyü buldu. Ülkesi Brezilya'dan haber gönderen Deivid de Souza​, Brezilya'yı sallayan golcü için çalışmalara başladı. .

Fenerbahçe'nin golcüsü Devid'den

Geride bırakılan sezonun başında büyük bir değişimle top başı yapan Fenerbahçe'de istenilen ve hedeflenen başarılar elde edilememişti.

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Fenerbahçe'nin golcüsü Devid'den

Fenerbahçe'nin yeni sezonla birlikte transfer politikasında önemli bir kaç değişiklik söz konusu.

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Fenerbahçe'nin golcüsü Devid'den

Yönetim konuyla ilgili yeni bir strateji belirledi ve uygulamaya geçilmesi adına düğmeye bastı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'nin golcüsü Devid'den

Transfer planlamasında değişikliğe giden Fenerbahçe Yönetimi, oyuncu takip noktasında planını değiştirdi.

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