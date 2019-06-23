Fenerbahçe'nin golcüsü Devid'den
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Deivid de Souza, sarı lacivertlilerin aradığı golcüyü buldu. Ülkesi Brezilya'dan haber gönderen Deivid de Souza, Brezilya'yı sallayan golcü için çalışmalara başladı. .
Geride bırakılan sezonun başında büyük bir değişimle top başı yapan Fenerbahçe'de istenilen ve hedeflenen başarılar elde edilememişti.
Fenerbahçe'nin yeni sezonla birlikte transfer politikasında önemli bir kaç değişiklik söz konusu.
Yönetim konuyla ilgili yeni bir strateji belirledi ve uygulamaya geçilmesi adına düğmeye bastı. İşte detaylar...