Fenerbahçe'nin hedefi dünyaca ünlü yıldız
İlk hedefi bu sezon şampiyonluk olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için dünya yıldızlarını gündemine aldı. Uzun yıllar La Liga ve Premier Lig'de forma giyen İspanyol yıldız için nabız yoklayan yönetim, kupa canavarı futbolcuyu takıma k
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer harekatı devam ediyor.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı planlayan sarı-lacivertliler, bu hedef doğrultusunda dünyaca ünlü yıldızlara göz dikti.
Yönetimden Juventus ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Matuidi'yi isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu diğer isim de ortaya çıktı.