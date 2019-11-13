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  3. 13 Kasım 2019 12:55

Fenerbahçe'nin hedefi dünyaca ünlü yıldız

İlk hedefi bu sezon şampiyonluk olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için dünya yıldızlarını gündemine aldı. Uzun yıllar La Liga ve Premier Lig'de forma giyen İspanyol yıldız için nabız yoklayan yönetim, kupa canavarı futbolcuyu takıma k

Fenerbahçe'nin hedefi dünyaca ünlü yıldız

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer harekatı devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin hedefi dünyaca ünlü yıldız

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı planlayan sarı-lacivertliler, bu hedef doğrultusunda dünyaca ünlü yıldızlara göz dikti.

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Fenerbahçe'nin hedefi dünyaca ünlü yıldız

Yönetimden Juventus ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Matuidi'yi isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu diğer isim de ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin hedefi dünyaca ünlü yıldız

Ersun Yanal, kariyerinde kaldırmadığı kupa kalmayan yıldız futbolcunun devre arasında kadroya katılmasını istiyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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