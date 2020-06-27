Fenerbahçe'nin muhtemel Yeni Malatyaspor maçı 11'i
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına çıkacak sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlanan Tolga Ciğerci kadroda yer almayacak.
Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dün yapılan idmanda sakatlık yaşayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek.