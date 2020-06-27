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  3. 27 Haziran 2020 09:52

Fenerbahçe'nin muhtemel Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

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Fenerbahçe'nin muhtemel Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına çıkacak sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlanan Tolga Ciğerci kadroda yer almayacak.

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Fenerbahçe'nin muhtemel Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dün yapılan idmanda sakatlık yaşayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe'nin muhtemel Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a elenen, ligde ise Kasımpaşa'ya mağlup olarak taraftarlarını üzen sarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yenerek kalan haftalarda teselli arıyor.

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