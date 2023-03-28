Fenerbahçe'nin sır gibi sakladığı transfer hamlesi ortaya çıktı
Yeni sezona daha uzun bir süre olmasına rağmen transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin hedefindeki isim belli oldu.
Fenerbahçe’nin Red Bull Bragantino takımında forma giyen Brezilyalı sağ kanat Artur Victor Guimarães ile ilgilendiği ortaya çıktı.
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TV100'den Tayfun Altuntaş'ın haberine göre 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Fenerbahçe ve Suudi Arabistan ekibi Al Rayyan ile Brezilya takımı Palmeiras ilgileniyor.
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Red Bull Bragantino’nun futbolcu için 10 milyon Euro’luk bir teklif beklediği kaydedildi.
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Brezilya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde forma giyen futbolcu, bu sezon çıktığı 16 maçta 3 gol attı, 1 asist yaptı.
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