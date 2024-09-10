Fenerbahçe'nin son transferi Filip Kostic'ten transfere ilişkin itiraf
Fenerbahçe kulüp televizyonuna konuşan Filip Kostic, ''Dusan Tadic ve Jose Mourinho’nun burada olması benim için önemli sebeplerden bir tanesi'' açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe'nin Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic, kulüp kanalı FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Kostic'in açıklamaları şöyle:
Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok heyecanlıyım ve takım arkadaşlarımla antrenman yapmak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası ilk günden itibaren Fenerbahçe’ye gelmek istedim. Dusan Tadic ve Jose Mourinho’nun burada olması benim için önemli sebeplerden bir tanesi.
Tadic benim en iyi arkadaşlarımdan biri, kendisiyle uzun süredir milli takımda beraberiz dolayısıyla gerçekten Fenerbahçe’de yeniden onunla oynayacağım için çok ama çok mutluyum
Jose Mourinho ile çalışmak benim için çok büyük memnuniyet ve keyif olacak. Kendisi dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi. Umarım hep birlikte bir şeyler kazanabiliriz. Ben, en iyimi ortaya koyacağım. Kulüp ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım.