Fenerbahçe'nin son transferi Filip Kostic'ten transfere ilişkin itiraf

Jose Mourinho ile çalışmak benim için çok büyük memnuniyet ve keyif olacak. Kendisi dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi. Umarım hep birlikte bir şeyler kazanabiliriz. Ben, en iyimi ortaya koyacağım. Kulüp ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım.