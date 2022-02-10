Fenerbahçe'nin son yıllardaki en kötü transferleri

Daniel Guiza (2008) Türkiye'de tüm taraftarlar arasında hayal kırıklığı yaşatan Guiza, İspanya'nın gol kralı unvanıyla geldi ve bonservisi için tam 14 milyon Euro ödendi. Bir süre sonra kaçırdığı gollerle akıllarda kaldı. 97 maçta 35 gol atmış olsa da fiyat ve performans katkısı uzun süre konuşuldu.