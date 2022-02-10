Fenerbahçe'nin son yıllardaki en kötü transferleri
Son yıllarda başarı yakalayamayan Fenerbahçe taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor. İşte Fenerbahçe'nin en kötü transferleri...
Claudio Maldonado (2008) Türkiye'ye gelişiyle herkesin beklentisini yükselten Maldonado, yaşattığı hayal kırıklığıyla listede yer alan isimlerden biri. Sarı-lacivertli taraftarlar, Maldona'yu yan paslarıyla ve 2007-2008 sezonunda Galatasaray-Fenerbahçe maçının son anlarındaki geri pasıyla hatırlıyor.
Daniel Guiza (2008) Türkiye'de tüm taraftarlar arasında hayal kırıklığı yaşatan Guiza, İspanya'nın gol kralı unvanıyla geldi ve bonservisi için tam 14 milyon Euro ödendi. Bir süre sonra kaçırdığı gollerle akıllarda kaldı. 97 maçta 35 gol atmış olsa da fiyat ve performans katkısı uzun süre konuşuldu.
Yassine Benzia (2018) Dönemin teknik direktörü Comolli orta saha oyuncusu olarak Benzia'yı transfer etmek istedi. İlk maçlarında önemli işlere imza atan oyuncu, sonrasında ise bir anda kayboldu. Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliği sonrasında da iyice gözden düşen Benzia, sezon sonu kulübüne geri dönmek zorunda kaldı.
Gökhan Emreciksin (2009) Gösterdiği başarılı performansla Süper Lig'de büyük kulüplerin radarına giren Gökhan Emreciksin, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Yalnızca 1'i ilk 11'de olmak üzere 12 maçta forma giyen kanat oyuncu, Kayserispor'a transfer oldu.