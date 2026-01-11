  1. Anasayfa
  4. Fenerbahçe'nin sultanları da Galatasaray'ın sultanlarını yenip şampiyon oldu!

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Finali’nde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 86-66 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kaynak: DHA / İHA
Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Finali’nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi.

Denizli’de, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan final mücadelesinde Fenerbahçe Opet rakibini 86-66 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertli ekip, hem savunmada hem de hücumda etkili performans sergileyerek farkı maç sonuna kadar korudu. 

Galatasaray Çağdaş Faktoring ise zaman zaman farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe’nin temposuna ayak uyduramadı.

