Fenerbahçe'nin sultanları da Galatasaray'ın sultanlarını yenip şampiyon oldu!
Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Finali’nde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 86-66 mağlup ederek şampiyon oldu.
Kaynak: DHA / İHA
Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Finali’nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi.
Denizli’de, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan final mücadelesinde Fenerbahçe Opet rakibini 86-66 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertli ekip, hem savunmada hem de hücumda etkili performans sergileyerek farkı maç sonuna kadar korudu.
Galatasaray Çağdaş Faktoring ise zaman zaman farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe’nin temposuna ayak uyduramadı.
