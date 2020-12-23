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  3. 23 Aralık 2020 13:32

Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu

Süper Lig'de son dönemlerde kaybettiği puanlarla zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu Avrupa'ya çıkartma yaptı.

Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu

Stoper arayışlarına başlayan Emre Belözoğlu, F.Bahçe'nin ihtiyaçları doğrultusunda İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerde oynayan deneyimli yıldızlara yöneldi.

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Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu

Teknik direktör Erol Bulut'un da raporu doğrultusunda ara transferde F.Bahçe'de takıma 2-3 takviye yapılması bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu

Sadık Çiftpınar'ın performansı yeterli bulunmadı. Serdar Aziz ise sık sakatlanması sebebiyle iyi bir alternatif olarak kadroda yer alacak.

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Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu

Fenerbahçe özellikle savunma futbolcularının yaptığı hatalar sebebiyle oldukça basit goller yedi.

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