Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu
Süper Lig'de son dönemlerde kaybettiği puanlarla zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu Avrupa'ya çıkartma yaptı.
Stoper arayışlarına başlayan Emre Belözoğlu, F.Bahçe'nin ihtiyaçları doğrultusunda İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerde oynayan deneyimli yıldızlara yöneldi.
Teknik direktör Erol Bulut'un da raporu doğrultusunda ara transferde F.Bahçe'de takıma 2-3 takviye yapılması bekleniyor.
Sadık Çiftpınar'ın performansı yeterli bulunmadı. Serdar Aziz ise sık sakatlanması sebebiyle iyi bir alternatif olarak kadroda yer alacak.