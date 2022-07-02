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Fenerbahçe'nin transfer listesindeki liste başı belli oldu

Süper Lig ekibi Fenerbahçe; Serdar Dursun, Berisha, Valencia ve Samatta'dan oluşan hücum hattına takviye yapmanın peşinde. İşte Fenerbahçe'nin büyük hayali...

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki liste başı belli oldu - Resim: 1

Fenerbahçe'nin, İtalyan oyuncu Andrea Belotti'yi takıma katma isteği devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin transfer listesindeki liste başı belli oldu - Resim: 2

Yıldız futbolcu Andrea Belotti Torino ile yollarını ayırdı ve boşa çıktı. 

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Fenerbahçe'nin transfer listesindeki liste başı belli oldu - Resim: 3

Bu da İtalyan Milli Takımı'nda oynayan, henüz 28 yaşında olan Belotti'nin piyasasını yükseltiyor, taliplerini artırıyor.

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Fenerbahçe'nin transfer listesindeki liste başı belli oldu - Resim: 4

Belotti, bonservisi elinde olduğu için pazarlık masasına yüksek beklentilerle oturdu. 

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