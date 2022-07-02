Fenerbahçe'nin transfer listesindeki liste başı belli oldu
Süper Lig ekibi Fenerbahçe; Serdar Dursun, Berisha, Valencia ve Samatta'dan oluşan hücum hattına takviye yapmanın peşinde. İşte Fenerbahçe'nin büyük hayali...
Fenerbahçe'nin, İtalyan oyuncu Andrea Belotti'yi takıma katma isteği devam ediyor.
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Yıldız futbolcu Andrea Belotti Torino ile yollarını ayırdı ve boşa çıktı.
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Bu da İtalyan Milli Takımı'nda oynayan, henüz 28 yaşında olan Belotti'nin piyasasını yükseltiyor, taliplerini artırıyor.
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Belotti, bonservisi elinde olduğu için pazarlık masasına yüksek beklentilerle oturdu.
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