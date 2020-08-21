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  3. 21 Ağustos 2020 13:20

Fenerbahçe'nin yeni transferi için olay sözler!

HAKKI YALÇIN - YOLCULAR! Fenerbahçe transferde en çok para harcayan kulüp. "Transferleri nasıl buldun?" diye sordu bir arkadaşım. "Her zamanki gibi" dedim de "Nasıl yani?" diye karşılık verdi. "Yani" dedim, "Hiç zorlanmadan gerçekleşen transferler soru işaretlerini de yanında getirir." "Sana da bir şey beğendirmek zor" dedi de "Herhalde organik bir hücreye çekirdek transfer edildiğini...

Fenerbahçe'nin yeni transferi için olay sözler!

HAKKI YALÇIN - YOLCULAR! Fenerbahçe transferde en çok para harcayan kulüp. "Transferleri nasıl buldun?" diye sordu bir arkadaşım. "Her zamanki gibi" dedim de "Nasıl yani?" diye karşılık verdi. "Yani" dedim, "Hiç zorlanmadan gerçekleşen transferler soru işaretlerini de yanında getirir." "Sana da bir şey beğendirmek zor" dedi de "Herhalde organik bir hücreye çekirdek transfer edildiğini zannediyorsun!" diye karşılık verdim. Transfer edilenlerin imza atması ayrı güzeldi de sezon içindeki duruşları aynı güzellikte miydi? "Bunlar planlı transferler değil" dedim, "Kulüplerinden ayrılanlara açılmış kapılar!" "Yani" dedim, "Yapılanlar nokta transferler değil."

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Fenerbahçe'nin yeni transferi için olay sözler!

İki sezonda 50'nin üzerinde transfer yapılan bir kulüp gerçeği vardı önümüzde. Sanırım bütün mesele sezonu kurtarmaktı. Ben sordum bu kez; "Transfer edilen futbolcuların sezon sonunda da arkasında durabilecek misin?", "Mücadele ederlerse dururum" dedi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi için olay sözler!

"Birçok futbolcu sonucu değiştirmek için savaşmıyor!" diye not düşerken, "Futbolcular Fenerbahçe'nin parasını çalmasın, biraz da dönülmez akşamın ufkundan maçı döndürmenin şarkılarını çalsın!" dedim. "İşte bu konuda yanındayım" diye karşılık verdi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi için olay sözler!

"KARAKTERLİ BİR OYUNCU" Transfer edilen futbolcuları teraziye koyduk birlikte. "Novak konusunda zerre kadar şüphem yok" dedim, "Fenerbahçe'ye en çok katkıyı bu adam sağlar." "Peki ya Sosa?" diye sordu, "Karakterli bir oyuncu" dedim, "Trabzonspor arkasından boşuna teşekkür mesajı yayınlamadı."

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