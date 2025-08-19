Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için İstanbul'da...

Fenerbahçe Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde anlaşmaya vardığı genç kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için özel uçak ile İstanbul'a getirdi.