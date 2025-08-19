  1. Anasayfa
  4. Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için İstanbul'da...

Fenerbahçe Dorgeles Nene'yi özel uçak ile İstanbul'a getirdi..

Kaynak: DHA
Fenerbahçe Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde anlaşmaya vardığı genç kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için özel uçak ile İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için İstanbul'da... - Resim: 2

Salzburg'da forma giyen Malili futbolcu Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ile birlikte İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için İstanbul'da... - Resim: 3

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline özel uçak ile gelen 22 yaşındaki kanat hücum oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için İstanbul'da... - Resim: 4

Salzburg'un 2021 yılında kadrosuna kattığı ve 2023 yılına kadar çeşitli kulüplere kiraladığı 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 10 maçta 2 gol-1 asistlik bir performans sergiledi.

