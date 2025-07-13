Fenerbahçe'nin yeni transferi imzayı attı: Archie Brown, Fenerbahçe'de

Teknik Direktör Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan dolayı onur duyduğunu dile getiren Brown, "Jose Mourinho, bu kulübe gelmemdeki en önemli etkenlerden biriydi. Bana, kendi tecrübelerinden çok şey katabilecek biriyle çalışacak olmak benim için büyük bir fırsat. Kısaca ondan alabileceğim kadar fazla bilgiyi almaya ve onun yönetiminde kariyerimin en iyi döneminde olmaya çalışacağım. Bu yüzden bu durum benim için büyük bir onur" diye konuştu.