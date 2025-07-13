Fenerbahçe'nin yeni transferi imzayı attı: Archie Brown, Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Gent Kulübü'nün 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Archie Brown’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, "Mourinho, bu kulübe gelmemdeki en önemli etkenlerden biriydi" dedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, kendisini renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından açıklamalarda Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Brown, "Öncelikle teşekkür ederim, dürüst olmak gerekirse evimde gibi hissediyorum. Buraya gelmeden önce bile kendimi zaten bu ailenin bir parçası gibi hissettim. Şu ana kadar bunu bu şekilde tarif edebilirim. Dürüst olmak gerekirse yoğun duygular içerisindeyim. Allah'a şükür ki burası gerçekten şimdiden evim gibi hissettiriyor" diye konuştu.
Teknik Direktör Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan dolayı onur duyduğunu dile getiren Brown, "Jose Mourinho, bu kulübe gelmemdeki en önemli etkenlerden biriydi. Bana, kendi tecrübelerinden çok şey katabilecek biriyle çalışacak olmak benim için büyük bir fırsat. Kısaca ondan alabileceğim kadar fazla bilgiyi almaya ve onun yönetiminde kariyerimin en iyi döneminde olmaya çalışacağım. Bu yüzden bu durum benim için büyük bir onur" diye konuştu.