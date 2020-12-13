Fenerbahçe'nin yıldız isminden Erol Bulut'a tepki

Fenerbahçe'de bu sezon transfer edilen isimlerden Dimitrios Pelkas, Süper Lig'de forma giydiği 8 karşılaşmaya da ilk 11'de başlarken, dün Yeni Malatyaspor'a karşı Kadıköy'de 3-0'lık skorla kaybedilen maçta yine kenara alındı.