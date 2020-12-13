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  3. 13 Aralık 2020 23:06

Fenerbahçe'nin yıldız isminden Erol Bulut'a tepki

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf Yeni Malatyaspor oldu.

Fenerbahçe'nin yıldız isminden Erol Bulut'a tepki

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf Yeni Malatyaspor oldu.

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Fenerbahçe'nin yıldız isminden Erol Bulut'a tepki

Fenerbahçe'de bu sezon transfer edilen isimlerden Dimitrios Pelkas, Süper Lig'de forma giydiği 8 karşılaşmaya da ilk 11'de başlarken, dün Yeni Malatyaspor'a karşı Kadıköy'de 3-0'lık skorla kaybedilen maçta yine kenara alındı.

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Fenerbahçe'nin yıldız isminden Erol Bulut'a tepki

ÇIKARKEN TEPKİ GÖSTERDİ İlk 11'de başladığı tüm müsabakalarda teknik direktör Erol Bulut tarafından oyundan alınan Yunan futbolcu, bu duruma tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'nin yıldız isminden Erol Bulut'a tepki

BİLEKLİĞİNİ YERE FIRLATTI Öfkesine hakim olamayan 27 yaşındaki oyuncu kenara geldikten sonra bilekliğini çıkarıp atıp sinirli bir şekilde yerine oturdu.

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