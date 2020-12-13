Fenerbahçe'nin yıldız isminden Erol Bulut'a tepki
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf Yeni Malatyaspor oldu.
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf Yeni Malatyaspor oldu.
Fenerbahçe'de bu sezon transfer edilen isimlerden Dimitrios Pelkas, Süper Lig'de forma giydiği 8 karşılaşmaya da ilk 11'de başlarken, dün Yeni Malatyaspor'a karşı Kadıköy'de 3-0'lık skorla kaybedilen maçta yine kenara alındı.
ÇIKARKEN TEPKİ GÖSTERDİ İlk 11'de başladığı tüm müsabakalarda teknik direktör Erol Bulut tarafından oyundan alınan Yunan futbolcu, bu duruma tepki gösterdi.