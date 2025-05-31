Fenerbahçe'nin yıldızı sessiz sakin kimsesiz İstanbul'a veda etti...

Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ayrılmak asla kolay değildir, özellikle de Fenerbahçe'nin benim için yaptığı gibi. Son iki yıldır bana aile gibi olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım, koç, personel, kulüp ve her gün sahne arkasında yorulmadan çalışan tüm insanlar. Bizi her zaman böyle bir tutkuyla destekleyen hepinize özel bir teşekkür. Sizler Fenerbahçe'nin gerçek kalbisiniz ve sizi her zaman kalbimde taşıyacağım. Her gün, antrenmanda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaptım. Hayalini kurduğumuz kupaları kazanmak yeterli değildi, ancak Fenerbahçe gibi tarihi ve onurlu bir forma giymekten daha fazla gurur duyamazdım. Yaşa Fenerbahçe"