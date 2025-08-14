Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca için kıtalararası sürpriz iddia
Brezilya Serie A ekibi Gremio'nun Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca ile ilgilendiği iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon devre arası transferde Fenerbahçe'ye imzasını atarak sarı-lacivertli formayı terletmeye başlayan Anderson Talisca'ya sürpriz bir talip çıktı.
1 / 6
Fabio Vargas'ın haberine göre; Gremio, Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca ile ilgileniyor.
2 / 6
Brezilya ekibi, Roger Guedes transferinden vazgeçtikten sonra 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu takibe aldı.
3 / 6
Talisca'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek haziran ayında sona erecek.
4 / 6