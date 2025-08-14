  1. Anasayfa
Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca için kıtalararası sürpriz iddia

Brezilya Serie A ekibi Gremio'nun Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca ile ilgilendiği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon devre arası transferde Fenerbahçe'ye imzasını atarak sarı-lacivertli formayı terletmeye başlayan Anderson Talisca'ya sürpriz bir talip çıktı.

Fabio Vargas'ın haberine göre; Gremio, Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca ile ilgileniyor. 

Brezilya ekibi, Roger Guedes transferinden vazgeçtikten sonra 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu takibe aldı.

Talisca'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek haziran ayında sona erecek.

