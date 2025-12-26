Fenerbahçe'nin yıldızına ülkesinden talip çıktı! 25 milyon euroluk iddia

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı Marco Asensio, Süper Lig'de 13 maçta 8 gol ve 5 asist, Türkiye Kupası'nda ise bir maçta bir gol kaydetti. Performansıyla dikkat çeken İspanyol yıldız, transfer listelerine girmeyi başardı.