Fenerbahçe'nin yıldızına ülkesinden talip çıktı! 25 milyon euroluk iddia
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'ya İspanya'dan talip çıktı. Fenerbahçe'nin 7.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Asensio'nun bonservis bedelini 25 milyon euro olarak belirlediği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı Marco Asensio, Süper Lig'de 13 maçta 8 gol ve 5 asist, Türkiye Kupası'nda ise bir maçta bir gol kaydetti. Performansıyla dikkat çeken İspanyol yıldız, transfer listelerine girmeyi başardı.
HT Spor'un İspanyol basınından Fichajes'ten aktardığı habere göre; Villarreal, Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Asensio'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Villarreal'in, 29 yaşındaki oyuncunun Paris Saint-Germain'den ayrılmaya karar verdiğinde de La Liga'ya geri dönmeye ikna etmeye çalıştığı ancak teklifin sportif veya mali beklentileri karşılamadığı belirtildi.
Marco Asensio'nun Türkiye'de sergilediği performansın, Villarreal'in yıldız ismi gelecek sezon sportif projelerine liderlik edecek ideal oyuncu olarak görme düşüncesini pekiştirdiği ifade edildi.