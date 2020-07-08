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  3. 08 Temmuz 2020 08:55

Fenerbahçe'ye 2 bomba birden

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe, bir yandan Ankara'dan alacağı 3 puanla üst sıralara tırmanmanın planlarını yaparken diğer yandan da transfer için büyük uğraşlar veriyor.

Fenerbahçe'ye 2 bomba birden

Sezonun sona ermesiyle beraber sportif direktörlük koltuğunda oturması beklenilen Emre Belözoğlu'nun gelecek ve gönderilecek isimleri belirlediği ifade edilirken, rotasını Barcelona'nın 2 yıldızına çevirdiği belirtilmişti.

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Fenerbahçe'ye 2 bomba birden

Bu bağlamda gündemine Katalan ekibinden Todibo ve Wague'yi alan Kanarya için İspanya'dan müjdeli bir haber geldi.

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Fenerbahçe'ye 2 bomba birden

Donbalon, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilerde şu ifadere yer verdi;

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Fenerbahçe'ye 2 bomba birden

"Barcelona'nın yeni transferleri finanse etmek için kadroda bazı futbolcularla yolları ayıracağı belitiliyor. Ayrıca, corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşanan mali problemlerin bir kısmı, transferlerle kapatılacak.

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