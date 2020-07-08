Fenerbahçe'ye 2 bomba birden
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe, bir yandan Ankara'dan alacağı 3 puanla üst sıralara tırmanmanın planlarını yaparken diğer yandan da transfer için büyük uğraşlar veriyor.
Sezonun sona ermesiyle beraber sportif direktörlük koltuğunda oturması beklenilen Emre Belözoğlu'nun gelecek ve gönderilecek isimleri belirlediği ifade edilirken, rotasını Barcelona'nın 2 yıldızına çevirdiği belirtilmişti.
Bu bağlamda gündemine Katalan ekibinden Todibo ve Wague'yi alan Kanarya için İspanya'dan müjdeli bir haber geldi.