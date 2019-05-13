Fenerbahçe'ye 500 bin TL bağışlayan Galatasaraylı olay oldu
Fenerbahçe'ye destek için düzenlenen ''Winwin'' gecesinin en sürprizi kulübe 500 bin TL bağışta bulunduğunu açıklayan Galatasaray taraftarı oldu.
Cem Yılmaz'ın konuk olduğu gecede Başkan Ali Koç da yer alırken yayına Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren iş insanı Serkan Aydın bağlandı. Ali Koç'un daha önce Fenerbahçe'ye 500 bin TL bağışladığını açıkladığı ancak ismini vermediği Galatasaray taraftarının kendisi olduğunu dile getiren Aydın, "ezeli rekabet ve ebedi dostluk" vurgusu yaptı.
Ali Koç'un da teşekkür ettiği ve stüdyodaki konukların alkışlarını alan Serkan Aydın, centilmence mesajlarının yanı sıra tasarlanan özel formadan 100 adet satın aldığını açıkladı.
Serkan Aydın, Ankara da Çiftay Holding yönetim kurulu başkanıdır. Canlı yayına bağlanan Galatasaray taraftarı Serkan Aydın: "Daha önce Fener Ol kampanyasına 500 bin TL'lik bağış yapmıştım. Şimdi de 100 adet forma satın alıyorum. Bunun da Galatasaray ile aradaki buzları eritmesini temenni ediyorum." dedi.
HANGİ ÜNLÜ NE KADAR BAĞIŞ YAPTI ?
TV8 ve FBTV'in ortak yayını ile gerçekleştirilen Win Win (Kazan Kazan) kampanyasında çok sayıda SMS gönderilirken kampanyaya özel olarak tasarlanan ve 23 Fenerbahçe efsanesinin imzalarının yer aldığı 300 TL değerindeki özel forma da satışa sunuldu. İşte Fenerbahçe'ye bağış yapan isimler...