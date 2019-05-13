Fenerbahçe'ye 500 bin TL bağışlayan Galatasaraylı olay oldu

Cem Yılmaz'ın konuk olduğu gecede Başkan Ali Koç da yer alırken yayına Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren iş insanı Serkan Aydın bağlandı. Ali Koç'un daha önce Fenerbahçe'ye 500 bin TL bağışladığını açıkladığı ancak ismini vermediği Galatasaray taraftarının kendisi olduğunu dile getiren Aydın, "ezeli rekabet ve ebedi dostluk" vurgusu yaptı.

