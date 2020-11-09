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  3. 09 Kasım 2020 11:21

Fenerbahçe'ye 6 maddelik reçete

Süper Lig'de Konyaspor'a sahasında 2-0 yenilerek liderliği ve namağlup unvanını kaybeden Fenerbahçe'de teknik heyet kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye 6 maddelik reçete

Süper Lig'de Konyaspor'a sahasında 2-0 yenilerek liderliği ve namağlup unvanını kaybeden Fenerbahçe'de teknik heyet kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'ye 6 maddelik reçete

Maçtan sonra, "Bugün çok hata yaptık. Pozisyonları değerlendiremedik, yarım pozisyonda gol yedik. Disiplinden uzaklaştık. Bu futboldan ders çıkarmamız lazım" diyen Erol Bulut, milli arada çok çalışarak eksiklerini düzelteceklerini söyledi.

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Fenerbahçe'ye 6 maddelik reçete

Bu arada sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, "Skorlar yanımızda. Ancak ileride kötü sonuçlar da olacak. Taraftardan her şartta destek bekliyoruz. Daha yapacak çok işimiz var" sözlerinin ne kadar doğru olduğu da anlaşıldı.

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Fenerbahçe'ye 6 maddelik reçete

6 MADDELİK REÇETE İşte Samandıra'da 2 haftada yapılacak çalışmalar: 1) Kapanan takımlara karşı yeni taktik ve oyunlar üzerinde durulacak.

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