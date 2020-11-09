Fenerbahçe'ye 6 maddelik reçete
Süper Lig'de Konyaspor'a sahasında 2-0 yenilerek liderliği ve namağlup unvanını kaybeden Fenerbahçe'de teknik heyet kolları sıvadı.
Süper Lig'de Konyaspor'a sahasında 2-0 yenilerek liderliği ve namağlup unvanını kaybeden Fenerbahçe'de teknik heyet kolları sıvadı.
Maçtan sonra, "Bugün çok hata yaptık. Pozisyonları değerlendiremedik, yarım pozisyonda gol yedik. Disiplinden uzaklaştık. Bu futboldan ders çıkarmamız lazım" diyen Erol Bulut, milli arada çok çalışarak eksiklerini düzelteceklerini söyledi.
Bu arada sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, "Skorlar yanımızda. Ancak ileride kötü sonuçlar da olacak. Taraftardan her şartta destek bekliyoruz. Daha yapacak çok işimiz var" sözlerinin ne kadar doğru olduğu da anlaşıldı.