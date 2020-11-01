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  3. 01 Kasım 2020 23:28

Fenerbahçe’ye Avrupa modeli! İşte yeni sistem

Fenerbahçe'de futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevine getirilmesi ile yeni bir dönem başladı.

Fenerbahçe’ye Avrupa modeli! İşte yeni sistem

Daha önce Giuliano Terraneo ve Damien Comolli ile bu yöntem denense de istenen sonuç alınamamıştı.

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Fenerbahçe’ye Avrupa modeli! İşte yeni sistem

Türk futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Belözoğlu'nun, İtalya, İngiltere ve İspanya gibi önemli ülkelerde yaklaşık 9 yıllık bir kariyeri oldu.

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Fenerbahçe’ye Avrupa modeli! İşte yeni sistem

Saha içi ve dışı birçok özelliği sebebiyle Emre Belözoğlu, kağıt üzerinde sarı-lacivertli kulübün aradığı sportif direktördü.

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Fenerbahçe’ye Avrupa modeli! İşte yeni sistem

DEVLERİ HATIRLATIYOR Milliyet'in haberine göre, bu yeni görevlendirmeyle beraber önemli bir adım atıldı. Fenerbahçe'nin bu yeni dönemi Avrupa'daki birçok dev kulübün yapılanmasını hatırlatıyor. Eski yıldızlarını önemli göreve getiren birçok Avrupa kulübü bulunuyor:

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