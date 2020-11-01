Fenerbahçe’ye Avrupa modeli! İşte yeni sistem
Fenerbahçe'de futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevine getirilmesi ile yeni bir dönem başladı.
Daha önce Giuliano Terraneo ve Damien Comolli ile bu yöntem denense de istenen sonuç alınamamıştı.
Türk futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Belözoğlu'nun, İtalya, İngiltere ve İspanya gibi önemli ülkelerde yaklaşık 9 yıllık bir kariyeri oldu.
Saha içi ve dışı birçok özelliği sebebiyle Emre Belözoğlu, kağıt üzerinde sarı-lacivertli kulübün aradığı sportif direktördü.