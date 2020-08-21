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  3. 21 Ağustos 2020 13:20

Fenerbahçe'ye çılgın golcü

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe şampiyon bir kadro oluşturabilmek adına, sportif direktör Emre Belözoğlu liderliğinde çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Fenerbahçe'ye çılgın golcü

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe şampiyon bir kadro oluşturabilmek adına, sportif direktör Emre Belözoğlu liderliğinde çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

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Fenerbahçe'ye çılgın golcü

Yeni sezona yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde Samandıra'da hazırlanan Fenerbahçe'de tek gündem transfer...

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Fenerbahçe'ye çılgın golcü

2020-2021 sezonun hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Sarı Lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun belirlediği isimlerle görüşmelere devam ediyor.

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Fenerbahçe'ye çılgın golcü

Transfer dönemine fırtına gibi giren Fenerbahçe, ilk olarak Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattığını duyurmuş, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Mert Hakan Yandaş'ın ardından transfer haberleri art arda gelmişti.

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