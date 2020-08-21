Fenerbahçe'ye çılgın golcü
Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe şampiyon bir kadro oluşturabilmek adına, sportif direktör Emre Belözoğlu liderliğinde çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.
Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe şampiyon bir kadro oluşturabilmek adına, sportif direktör Emre Belözoğlu liderliğinde çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.
Yeni sezona yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde Samandıra'da hazırlanan Fenerbahçe'de tek gündem transfer...
2020-2021 sezonun hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Sarı Lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun belirlediği isimlerle görüşmelere devam ediyor.