Fenerbahçe'ye devre arasında dünya yıldızı golcü

Geçen sezon Samatta, Thiam, Enner Valencia ve Cisse hücum hattıyla sezona başlayan Fenerbahçe golcülerinden verim alamamıştı. Başkan Ali Koç bu sezon için başarılı bir golcü transfer edeceklerini belirtmişti fakat Mergim Berisha taraftarın gözüne giremedi.