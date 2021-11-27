Fenerbahçe'ye devre arasında dünya yıldızı golcü
Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları büyük bir gizlilikle devam ediyor. Devre arası transferinde dünyaca ünlü yıldız golcü için operasyon var.
Geçen sezon Samatta, Thiam, Enner Valencia ve Cisse hücum hattıyla sezona başlayan Fenerbahçe golcülerinden verim alamamıştı. Başkan Ali Koç bu sezon için başarılı bir golcü transfer edeceklerini belirtmişti fakat Mergim Berisha taraftarın gözüne giremedi.
Sarı lacivertliler bu sezon başında önce bonservisi elinde olan Serdar Dursun'u renklerine bağladı. Serdar Dursun'un ardından transferin son günlerinde Alman oyuncu Mergim Berisha transfer edildi.
Berisha, ligde sadece Kasımpaşa ağlarını sarsarken UEFA Avrupa Ligi'nde de Royal Antwerp'e karşı iyi bir oyun oynayarak harika bir gol attı.
Fenerbahçe taraftarı devre arasında takımı yukarıya taşıyacak, gol yükünü çekecek bir santrafor transferi istiyor. Bu noktada Fenerbahçe yönetimi gözünü İngiltere'ye çevirdi!