Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Yer yerinden oynayacak
Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, tam 18 transfer yapmıştı.
Yaptığı transferler kadar takımdan gönderdiği isimlerle de gündem olan Kanarya, kiralık futbolcular dahil 25 isimle yollarını ayırmıştı.
Takımı baştan aşağı yenileyerek geniş rotasyonlu bir kadro kuran Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden start verdi.