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  3. 16 Ekim 2020 14:55

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Yer yerinden oynayacak

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Yer yerinden oynayacak

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, tam 18 transfer yapmıştı.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Yer yerinden oynayacak

Yaptığı transferler kadar takımdan gönderdiği isimlerle de gündem olan Kanarya, kiralık futbolcular dahil 25 isimle yollarını ayırmıştı.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Yer yerinden oynayacak

Takımı baştan aşağı yenileyerek geniş rotasyonlu bir kadro kuran Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden start verdi.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Yer yerinden oynayacak

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle takımı daha da güçlendirerek kupaya uzanmayı hedefliyor.

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