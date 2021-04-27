Kısa sürede değiştirdi Emre Belözoğlu, sadece başarılı sonuçlarla değil oynattığı futbolla da fark yarattı. Genç çalıştırıcı takımın başına kısa süre önce geçmesine rağmen oyuncularına yepyeni bir oyun anlayışı yerleştirdi.