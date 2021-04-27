Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu dopingi
Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe sadece aldığı başarılı sonuçlarla değil, oynadığı futbolla da fark yarattı. Erol Bulut dönemindeki eleştirilen oyun anlayışından eser kalmadı. Sarı-Lacivertliler, Belözoğlu sonrası dönemde birçok istatistikte zirveye çıktı. Kanarya, son 5 haftada en çok puan toplayan, topla oynayan ve gol beklentisi en yüksek ekip konumunda.
Fenerbahçe, Erol Bulut’la yolların ayrılıp Emre Belözoğlu’nun takımın başına getirilmesinin ardından adeta şahlandı.
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Sarı-Lacivertliler, 40 yaşındaki teknik adamın yönetiminde 5 lig maçı oynadı, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle hanesine 13 puan yazdırdı.
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Kanarya, bu sonuçlarla birlikte şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma geldi.
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Kısa sürede değiştirdi Emre Belözoğlu, sadece başarılı sonuçlarla değil oynattığı futbolla da fark yarattı. Genç çalıştırıcı takımın başına kısa süre önce geçmesine rağmen oyuncularına yepyeni bir oyun anlayışı yerleştirdi.
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