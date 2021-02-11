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  3. 11 Şubat 2021 12:15

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi

Mesut Özil, Başakşehir karşısında ikinci yarıda oyuna girdi, 70 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu, mücadelesi ve yaptıklarıyla artık ilk 11 için hazır olduğunu gösterdi. Yönetim ise Mesut’un krizden çıkışta kilit rol oynayacağını düşünüyor.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi

Dünyaca ünlü yıldız, Hatayspor maçında 77. dakikada oyuna dahil olurken, Galatasaray derbisinde 63. dakikada sahaya girmişti. 

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Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi

 Mesut Özil’in kupadaki Başakşehir maçına ilk 11’de başlaması beklenirken, Erol Bulut öğrencisini yine yedek soyundurdu. 32 yaşındaki oyuncu, ikinci yarının başına oyuna dahil oldu. 

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Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi

Mesut, uzatmalarla birlikte 75 dakikadan fazla sahada kaldı, sadece hücumdaki etkinliği ile değil savunmaya yardımı ve mücadelesiyle de takdir topladı. Mesut Özil, Erol Bulut’a artık ilk 11 için hazır olduğu mesajını net bir şekilde verdi

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Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi

Özel olarak hazırlanacak Tecrübeli orta saha oyuncusunun, cumartesi günü Karagümrük ile oynanacak maçta ilk kez 11’de olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca yönetim kanadı da Mesut’un bir an önce takımın iskelet kadrosuna monte edilmesini istiyor. 

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