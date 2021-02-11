Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi
Mesut Özil, Başakşehir karşısında ikinci yarıda oyuna girdi, 70 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu, mücadelesi ve yaptıklarıyla artık ilk 11 için hazır olduğunu gösterdi. Yönetim ise Mesut’un krizden çıkışta kilit rol oynayacağını düşünüyor.
Dünyaca ünlü yıldız, Hatayspor maçında 77. dakikada oyuna dahil olurken, Galatasaray derbisinde 63. dakikada sahaya girmişti.
Mesut Özil’in kupadaki Başakşehir maçına ilk 11’de başlaması beklenirken, Erol Bulut öğrencisini yine yedek soyundurdu. 32 yaşındaki oyuncu, ikinci yarının başına oyuna dahil oldu.
Mesut, uzatmalarla birlikte 75 dakikadan fazla sahada kaldı, sadece hücumdaki etkinliği ile değil savunmaya yardımı ve mücadelesiyle de takdir topladı. Mesut Özil, Erol Bulut’a artık ilk 11 için hazır olduğu mesajını net bir şekilde verdi