Fenerbahçe'ye rekor bonservis geliyor: 25 milyon Euro...

Sağ kanatken Pereira tarafından bekte oynatılan ve Jorge Jesus'un da bu pozisyonda devam ettirdiği 23 yaşındaki futbolcu için Inter ve Napoli devre arasında sarı lacivertli kulübün kapısını çalacak. Takvim'in haberine göre; Ferdi için rekor bir bonservis ücreti teklif edilmesi bekleniyor. Teklif edilecek rakamın 25 milyon Euro civarında olacağı konuşuluyor.