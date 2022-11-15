Fenerbahçe'ye rekor bonservis geliyor: 25 milyon Euro...
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için İtalyan devleri sıraya girdi. Giresunspor karşılaşmasını izlemek için İstanbul'a gelen Serie A ekiplerinden Inter ve Napoli'nin temsilcilerinden çıkan onay sonrasında takımlar transferi gerçekleştirmek için harekete geçti.
Fenerbahçe'de son iki sezondur parlayan isimlerden birisi olan Ferdi Kadıoğlu'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere Süper Lig'in 14. haftasında son oynanan Giresunspor karşılaşmasına İtalya Serie A takımlarından Inter ve Kim Min Jae'yi transfer eden Napoli'nin temsilcileri milli futbolcuyu izlemek için gelmişti.
23 yaşındaki futbolcu her maç daha da üstüne koyarak formunu artırmaya devam ederken, Giresunspor karşılaşmasında her ne kadar 2-1'lik mağlubiyet alınsa da Ferdi'nin performansı hem teknik ekip hem de taraftarlar tarafından ayakta alkışlanmıştı.
Özellikle Valencia'nın gole çevirdiği penaltıyı kazandıran isim olan ve gole dolaylı da olsa katkıda bulunan genç yıldızı izleyen İtalyan ekiplerinin temsilcileri Ferdi'ye hayran kaldılar.
Sağ kanatken Pereira tarafından bekte oynatılan ve Jorge Jesus'un da bu pozisyonda devam ettirdiği 23 yaşındaki futbolcu için Inter ve Napoli devre arasında sarı lacivertli kulübün kapısını çalacak. Takvim'in haberine göre; Ferdi için rekor bir bonservis ücreti teklif edilmesi bekleniyor. Teklif edilecek rakamın 25 milyon Euro civarında olacağı konuşuluyor.