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  3. 21 Haziran 2019 13:40

Fenerbahçe'ye şampiyonluk kadrosu! Tam 35 isim...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihinin en başarısız sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, bu sene aynı sıkıntıları yaşamak istemiyor. Sarı lacivertlilerin şampiyonluk hedeflediği önümüzdeki sezon için transfer çalışm

Fenerbahçe'ye şampiyonluk kadrosu! Tam 35 isim...

Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle taraftarın tepkisini üstüne çeken Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, bu transfer döneminde işi sıkı tutuyor.

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Fenerbahçe'ye şampiyonluk kadrosu! Tam 35 isim...

Ersun Yanal ile birlikte transfer çalışmalarını sürdüren Comolli'nin transferde hata payı kalmadı.

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Fenerbahçe'ye şampiyonluk kadrosu! Tam 35 isim...

Bu sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan sarı lacivertliler, geçtiğimiz senenin aksine Avrupa'dan kariyerli isimleri kadrosuna katmak istiyor.

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Fenerbahçe'ye şampiyonluk kadrosu! Tam 35 isim...

Fenerbahçe, bu doğrultuda her mevki için alternatifli bir listeye sahip. İşte transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimler...

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