Fenerbahçe'ye şampiyonluk kadrosu! Tam 35 isim...
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihinin en başarısız sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, bu sene aynı sıkıntıları yaşamak istemiyor. Sarı lacivertlilerin şampiyonluk hedeflediği önümüzdeki sezon için transfer çalışm
Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle taraftarın tepkisini üstüne çeken Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, bu transfer döneminde işi sıkı tutuyor.
Ersun Yanal ile birlikte transfer çalışmalarını sürdüren Comolli'nin transferde hata payı kalmadı.
Bu sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan sarı lacivertliler, geçtiğimiz senenin aksine Avrupa'dan kariyerli isimleri kadrosuna katmak istiyor.